Gebäudespekulation befürchtet: Mieter fordern Vorkaufsrecht

Wohnhaus an der Seelingstraße 29 wurde an unbekannten Investor verkauft. Mieter fordern das Bezirksamt auf, Vorkaufsrecht anzuwenden.

Berlin. Mieter an der Seelingstraße 29 in Charlottenburg befürchten, dass ihr Wohnhaus ein Objekt für Gebäudespekulationen ist. Vorder- und Hinterhaus wurden im Dezember vergangenen Jahres von der Immobilienfirma Marylebone GmbH an einen noch unbekannten Investor verkauft. Das Gebiet rund um die Seelingstraße steht unter Milieuschutz – darum fordern die Mieter vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, das Vorkaufsrecht wahrzunehmen. Eine entsprechende Prüfung führe er bereits durch, sagte Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) am Donnerstagabend in der digitalen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).