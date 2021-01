Seit Jahren herrscht Streit über einen Badezugang am Halensee nahe der Wiese des Friedenthalparks.

Am Halensee in Wilmersdorf soll ein zweiter Zugang für Badegäste gebaut werden. Doch es gibt wieder Probleme.

Freizeit Kampf um Badezugang am Halensee geht weiter

Oliver Schruoffeneger (Grüne), Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, will einen zweiten Badezugang am Halensee schaffen. Er soll nahe der Wiese des Friedensthalparks entstehen, an der linken Seite des Seeufers. Dort möchte Schruoffeneger eine alte Treppe sanieren lassen. Nun gibt es aber Probleme mit der Haftungspflicht.