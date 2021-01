Neben Kudamm-Karree soll Geschäftshaus gebaut werden

An der Lietzenburger Straße 76, direkt neben der Großbaustelle am ehemaligen Kudamm-Karree, soll ein Geschäftshaus entstehen.

Berlin. Das Hotel an der Lietzenburger Straße 76, direkt neben der Großbaustelle am ehemaligen Kudamm-Karree, soll abgerissen werden. Dort soll ein Geschäftshaus mit Büros und Apartments entstehen, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitgeteilt hat. Bezirksverordnete kritisierten in der Sitzung, dass ein Gründerzeitbau abgerissen werden und dafür kein günstiger Wohnraum gebaut werden soll.