Sanierungsplan für Schoeler-Schlösschen wird konkret

Berlin. Das Schoeler-Schlösschen in an der Wilhelmsaue in Wilmersdorf soll zum Kiez-Treffpunkt werden. Nun steht fest, wann es saniert wird: Im November 2021 sollen die Arbeiten beginnen. Anwohner sollen den Sanierungsprozess verfolgen können – das Kultur-Angebot im Schlösschen können sie später mitbestimmen.

Bereits im Sommer 2019 gab es Workshops, in denen Interessierte ihre Vorschläge für das Konzept des Gebäudes einbringen konnten. Ausstellungen, Konzerte, ein neuer Garten oder Vorträge zum Umweltschutz – es gab viele Ideen. Wie Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses versicherte, werden Bürger auch weiter Möglichkeiten haben, mitzugestalten.

Restauration der Wandmalereien ist kompliziert

Während der Sanierung müsse sie jedoch einzelne Arbeitsschritte mit dem Denkmalschutz abstimmen, betonte Schmitt-Schmelz. Bürger könnten die einzelnen Phasen der Bauarbeiten also nicht mitbestimmen. Besonders die Restauration der Wandmalereien im Schlösschen sei kompliziert. „Wir können die einzelne Wand deshalb nicht rot streichen, nur weil das schön aussieht“, sagte Schmitt-Schmelz.

Was genau im Schoeler-Schlösschen renoviert wird, will Schmitt-Schmelz jedoch transparent machen. Am Bauzaun sollen Plakate aufgehängt werden mit Fotos von der Sanierung der Innenräume. Die Arbeiten sollen 2023 abgeschlossen sein. Mit dem inhaltlichen Konzept für das spätere Kultur-Angebot beschäftigten sich bereits ihre Mitarbeiter, sagte Schmitt-Schmelz. Dieses Konzept solle aber „so offen“ bleiben, dass „Menschen vor Ort es immer wieder neu erfinden können“, so die Stadträtin.

Sanierung des Schoeler-Schlösschens kostet 3,5 Millionen Euro

Zurzeit befinden sich die Sanierungspläne noch im Genehmigungsverfahren. Dann muss ein Baufirma beauftragt werden. Die Sanierung des Schoeler-Schlösschens kostet insgesamt 3,5 Millionen Euro. Sie wird zum einen durch Fördergelder in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus dem „Sanierungsprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ finanziert, zum anderen durch das Bezirksamt in Form von Investitionsplanung. Von der Beantragung von Lotto-Mitteln habe Schmitt Schmelz abgesehen, diese hätten die Arbeitsabläufe „unmöglich gemacht“, wie sie in einer Antwort auf eine Anfrage der Bezirks-CDU schreibt.