Erstes Corona-Testzentrum am Kurfürstendamm öffnet

Berlin. Am Kurfürstendamm öffnet am kommenden Dienstag ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Es befindet sich im Hotel Bristol am Kurfürstendamm 27. Dort sollen Antigen-Schnelltests und PCR-Tests durchgeführt werden.

Wer plant, an einer Reise oder an Veranstaltungen und Kongressen teilzunehmen, kann sich bislang in verschiedenen Zentren in Berlin auf Corona testen lassen. Am Flughafen BER und in verschiedenen Covid-19-Praxen etwa können Tests durchgeführt werden.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Rettungsstellen für Menschen mit schweren Coronavirus-Symptomen

Auch mehrere Krankenhäuser in Berlin haben spezielle Corona-Untersuchungsstellen eingerichtet, darunter die Charité am Campus Virchow-Klinikum in Wedding. Dort richtet sich das Angebot an Personen mit Erkältungssymptomen. Hier sollten Patienten vorab klären, wann und wie man zur Untersuchungsstelle kommt. Bei der Anfahrt sollten unbedingt Schutzmaßnahmen beachtet werden.

Für Menschen mit schweren Coronavirus-Symptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot sind der Rettungsdienst und die Rettungsstellen in Berlin die richtigen Anlaufpunkte. Das schreibt die Berliner Senatskanzlei auf ihrer Übersichtsseite zu den Corona-Untersuchungsstellen in Berlin.

Schutzmaßnahmen bei Transport von Verdachtsfällen

Allerdings: Niemand sollte sich unangekündigt in eine Rettungsstelle begeben, sondern vorher telefonisch den Verdacht auf den Coronavirus mitteilen, damit bei Transport und Ankunft vor Ort Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Bestätigte Fälle des Coronavirus sollten den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zufolge im Krankenhaus isoliert werden. Alle Berliner Krankenhäuser können Menschen mit Verdacht auf Coronavirus oder bestätigte Fälle isoliert unterbringen und behandeln, heißt es auf den Seiten der Berliner Senatskanzlei.