Hochhäuser in der City West: Karstadt-Eigner Signa hält an Ku'damm-Plänen fest

Berlin. Der Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa hält an den Plänen für seinen Standort am Berliner Kurfürstendamm fest. Im Gegenzug für den Erhalt von Warenhäusern hatte der Senat zugesagt, Signa dort den Bau von Hochhäusern zu ermöglichen. „Die Zusammenarbeit mit dem Senat hat sich bislang als sehr verlässlich und vertrauensvoll erwiesen“, teilte ein Signa-Sprecher am Donnerstag mit. „Wir haben auch weiterhin keine Zweifel, dass der Senat zu seinem Wort steht und die Vereinbarungen des Letter of Intent umsetzt.“

Im Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hatte es am Mittwoch eine große Überraschung gegeben. Für die vom österreichischen Karstadt-Eigentümer René Benko mit seiner Firma Signa entwickelten Hochhaus-Planungen auf dem Areal des alten Karstadt-Warenhauses und den angrenzenden Grundstücken am Kurfürstendamm 231 soll es demnach keine Zukunft geben und Berlin ohne die Türme planen, die Signa dort errichten wollte.

Das geht zumindest aus dem "Entwicklungskonzept City West" hervor, dessen Entwurf Senatsbaudirektorin Regula Lüscher den Ausschussmitgliedern im Rahmen einer Anhörung erstmals präsentierte. In dem darin enthaltenen Hochhauskonzept befindet sich das Signa-Bauvorhaben nun in einem Gebiet zur "Erhaltung und Qualifizierung städtebaulicher Ensembles mit bestehenden Hochhäusern (siehe Karte), in dem weitere Hochhäuser ausgeschlossen sind.

City West: Das Hochhauskonzept im Entwurf

Foto: BM

City West: Signa hatte 120 bis 150 Meter hohe Türme ins Spiel gebracht

Dass die Senatsbaudirektorin die von Signa geplanten zwei bis drei Hochhaustürme - mindestens 120 Meter, höchstens 150 Meter hoch - ablehnt, ist dabei nicht neu. Das von ihr geleitete Baukollegium, das Investoren bei großen Bauprojekten beratend zur Seite stehen soll, hatte diese Pläne bereits 2018 zurückgewiesen. Zwischenzeitlich schien sich jedoch ein Kompromiss abzuzeichnen.

In einer im August 2020 vereinbarten Absichtserklärung hatten der rot-rot-grüne Senat und Signa verabredet, einen Bebauungsplan aufzustellen. In diesem sollte unter "Berücksichtigung des Hochhausleitbildes die Entwicklung von ein bis zwei Hochpunkten" am Standort möglich gemacht werden. Im Gegenzug hatte Signa damals Zusagen für den Erhalt Berliner Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof gemacht.

Entsprechend überrascht reagierten die Ausschussmitglieder, dass nun der Bereich beidseits des Kurfürstendamms von jeglichen weiteren Hochhausplanungen freigehalten werden soll. "Wie passen ihre Planungen zu der mit Signa geschlossenen Absichtserklärung?", wollte der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz wissen. Die SPD jedenfalls sei einer Hochhausentwicklung gegenüber weiter aufgeschlossen - gerade auch an diesem Standort. Mehr als 100 Meter hohen Türme des Upper West und des Zoofensters bildeten bereits einen "absolut beispielgebendes Tor zur City West an der Kantstraße", sagte Buchholz. "So etwas kann ich mir auch gut für den Kurfürstendamm vorstellen."

Geeignete Hochhausstandorte sind nach den jetzt vorgelegten Plänen nun lediglich im Bereich zwischen Urania und Europacenter einschließlich Budapester Straße sowie im Bereich nördlich und südlich der Hertzallee ausgewiesen. Auch das sorgte für Verwunderung, insbesondere, weil von der Budapester Straße als Hochhausstandort zuvor nie die Rede war.

Alles über 35 Meter ist ein "Hochpunkt"

Regula Lüscher verteidigte das vorgelegte Konzept. "Ich habe keine Allergie gegen Hochhäuser, deshalb haben wir ja das Hochhausleitbild gemacht", sagte Lüscher mit Verweis auf die rot unterlegten Gebiete im Hochhausentwicklungsplan für die City West. Aus städtebaulicher Sicht sei allerdings das Signa-Areal kein geeigneter Hochhausstandort für Türme. "Das ist eine fachliche Entscheidung, keine politische", betonte sie. Am Kudamm gebe es bislang außer einem "städtebaulichen Unfall" bislang keine Hochhäuser, das solle auch so bleiben. Ob sie das Hochhaus im Kudamm-Karree oder den gläsernen Turm des Kranzler Ecks damit meinte, ließ die Senatsbaudirektorin offen.

"Es gibt manchmal fachliche Entscheidungen, die sich von politischen Entscheidungen unterscheiden", sagte Lüscher weiter. Im Übrigen sei in der mit Signa geschlossenen Vereinbarung nicht von Hochhäusern, sondern von Hochpunkten die Rede gewesen. Als solcher gilt nach dem vorgelegten Konzept bereits ein Gebäude mit einer Höhe von mehr als 35 Metern. Zum Hintergrund: Die traditionelle Berliner Dachrinnenhöhe in den Gründerzeitquartieren liegt bei 22 Metern.

Kritik von AG City und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Unter den zur Anhörung digital zugeschalteten geladenen Gästen - zu denen Signa-Vertreter nicht gehörten - gab es generelle Kritik am Verfahren. Enttäuscht auf den vorgelegten Entwurf reagierte Klaus-Jürgen Meier, Chef der Händler- und Anrainerinitiative AG City. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sei "zwar viel von Beteiligung und Partizipation die Rede, diese wird aber nicht gelebt", kritisierte Meier.

Ihm jedenfalls sei der Entwurf des Entwicklungskonzept, der neben der Hochhausplanung auch die Themen Klimaschutz, Mobilität, Freiraumgestaltung und die Entwicklung "lebendiger Erdgeschosse" beinhaltet, nicht zugesandt worden. "Deshalb kann ich mich dazu auch nicht äußern." Meier verwies auf das vom bürgerschaftlichen Engagement getragene WerkStadtForum, das im Mai 2020 die „Charta City West 2040“ mit 79 konkreten Empfehlungen vorgelegt hatte. Initiatoren waren unter anderem die Händlerorganisation AG City, der Baustadtrat des Bezirks, Oliver Schruoffeneger (Grüne), die Berliner Industrie- und Handelskammer sowie der Deutsche Werkbund.

Baustadtrat: Senat ist planerisch nicht weiter

Baustadtrat Schruoffeneger monierte, dass der Senat, der die Zuständigkeit für die Planungsgebiete Hertzallee und Hardenbergplatz vor viereinhalb Jahren an sich gezogen hatte, trotz des "erheblichen Handlungsbedarfs" planerisch nicht weiter sei. "Insofern war ich sehr froh über die Charta mit ihren 79 Leitsätzen", so der Stadtrat.

Dass der Senat, wie auf der Senatssitzung am Dienstag bekannt gegeben, nun auch das Gebiet am Kurfürstendamm als Kerngebiet der "außergewöhnlichen stadtpolitischen Bedeutung" an sich gezogen habe, sei folgerichtig. Damit liege nun die Zuständigkeit für die Aufstellung von Bebauungsplänen für diesen Bereich nicht mehr beim Bezirk. Auch er habe den Entwurf heute zum ersten Mal gesehen. "Mit der Kooperation mit dem Senat ist es nicht weit her, das ist keine Planung auf Augenhöhe", kritisierte Schruoffeneger.