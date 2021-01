Unbekannte entfernen Baken von Prinzregentenstraße

An der Kreuzung von Prinzregentenstraße und Durlacher Straße stellte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf im November Baken und Sperrzäune auf. So sollten Radfahrer besser vor dem Autoverkehr geschützt werden. Am Dienstagmorgen waren aber einige Baken verschwunden - Anwohner beschwerten sich darüber auf Twitter.



Das Bezirksamt habe mit der Entfernung der Absperrungen nichts zu tun, sagte ein Mitarbeiter der Berliner Morgenpost: "Die Baken wurden vermutlich von einer Person entfernt, die mit dem Pkw nicht in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die Kreuzung gefahren ist."

Bis auf eine letzte Bake sind alle Baken entfernt (👣stehen noch) und der MIV hat wieder freie Fahrt.

Ganz großes Kino Herr Schruoffeneger 👏🏻👏🏻👏🏻@Gruene_CW @gruene_berlin@LinksfraktionCW @lisapaus@TspLeuteChaWi pic.twitter.com/V3QO4fu7DJ — Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf (@RadfreundlichCW) January 12, 2021

Hülsen der Poller werden auf Kreuzung verbaut

Das Problem werde sich jedoch in den kommenden Tagen erübrigen, so der Mitarbeiter. Dann möchte das Amt feste Poller an der Kreuzung installieren. Sie sollen den Durchgangsverkehr an der Prinzregentenstraße blockieren. Die Prinzregentenstraße ist nämlich eine Fahrradstraße. Das bedeutet: Radfahrer haben Vorrang, nur Anlieger dürfen sie mit dem Auto passieren.

Weil sich nicht viele Fahrer an diese Regeln halten, will das Bezirksamt durchgreifen und die Baken in dieser Woche mit Pollern ersetzen. Die Hülsen der Poller sollen in den kommenden Tagen an der Kreuzung verbaut werden, sagte der Mitarbeiter des Bezirksamts.