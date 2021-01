Wochenmarkt soll schließen - Anwohner reagieren empört

Berlin. Der Wochenmarkt an der Suarezstraße in Charlottenburg soll schließen. In den vergangenen Jahren ist der Markt zunehmend geschrumpft – inzwischen besteht er nur noch aus zwei Ständen: einem Obst- und Gemüsestand sowie einem Eierwagen. Der Markt könne nicht mehr „kostendeckend“ betrieben werden, begründet der Ordnungsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Arne Herz (CDU), die Schließung. Einige Anwohner hingegen reagieren empört. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, sei der Markt „eine willkommene Abwechslung“, sagt Ralf Krischker, der an der Suarezstraße wohnt.

Herz will den Markt, der jeden Donnerstag stattfindet, bereits Ende Januar schließen lassen. „Der Zuspruch für diesen Wochenmarkt ist im Laufe der Zeit immer weiter zurückgegangen“, sagt Herz. Durch den Betrieb entstünden für das Ordnungsamt Kosten – der Winterdienst und das Abschleppen von Falschparkern beanspruche Personal. Diese Mitarbeiter setze Herz momentan bei dem Markt am Fehrbelliner Platz ein, weil dort ein dritter Markttag eingeführt worden war.

Händler sollen auf Markt am Bundesplatz ausweichen

Er bietet den beiden betroffenen Händlern an der Suarezstraße an, ihre Stände künftig auf Märkten am Bundesplatz, an der Charlottenbrunner Straße und am Richard–Wagner–Platz aufzubauen. Kunden empfiehlt Herz, ihre Einkäufe auf Märkten am Karl–August–Platz, Klausenerplatz oder an der Nestorstraße zu tätigen.

Krischker, der jede Woche den Markt an der Suarezstraße besucht, kann die Entscheidung des Stadtrats nicht nachvollziehen. Andere Märkte seien für seine älteren Nachbarn nur schwer zu erreichen, sagt er. Zudem kritisiert er, dass kurzfristig über die Entscheidung informiert wurde. Die Betreiber dürften ihre Stände „genau noch zwei Mal aufmachen“, moniert er. Die Händler seien wegen ihrer qualitativ hochwertigen Ware und ihrer Freundlichkeit im Kiez beliebt.

Unterschriftenliste für die Rettung des Marktes

Die Behauptung des Stadtrats, wonach besonders viele Falschparker während des Marktbetriebs abgeschleppt werden müssten, kann Krischker aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. „Die Falschparker haben meiner Meinung nach nichts mit dem Markt zu tun. An der Kreuzung von Suarezstraße und Witzlebenstraße parken meist Autos mit Kennzeichen, die nicht aus Berlin stammen“, sagt er.

Für den Weiterbetrieb des Marktes will er nun kämpfen. Ob er schließen muss oder nicht, sollten die „betroffenen Händler selbst entscheiden“, findet Krischker. Am Obst- und Gemüsestand soll nun eine Unterschriftenliste für die Rettung des Marktes ausliegen.

FDP will Marktschließung in Ausschuss thematisieren

Auch Felix Recke, Fraktionschef der FDP in Charlottenburg-Wilmersdorf, kritisiert die Schließung. Bereits im April vergangenen Jahres hat die FDP im Ausschuss für Bürgerdienste einen Antrag gestellt, in dem sie fordert, dass Märkte im Bezirk vergrößert werden sollen. In diesem Zusammenhang sollte das Bezirksamt auf Ladenbesitzer und Landwirte zugehen – und ihnen anbieten, Waren auf Märkten zu verkaufen.

Obwohl der Antrag beschlossen wurde, sei das Bezirksamt der Aufforderung nicht nachgekommen. „Wir wollen die Schließung des Marktes an der Suarezstraße nun wieder zum Thema im Ausschuss für Bürgerdienste machen“, sagt Recke.