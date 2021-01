Pfleger: „Wir müssen jede Woche neue Corona-Regeln umsetzen“

Berlin. Bernhard Langner liebt seinen Beruf. Oft fühlt er sich dabei jedoch allein gelassen. Er ist für das Qualitätsmanagement im Malteser-Krankenhaus und im Seniorenheim „Haus Malta“ verantwortlich. Gute Pflege während der Corona-Pandemie zu organisieren ist eine Herausforderung. „Den Pflegekräften werden immer neue Aufgaben aufgebürdet“, sagt er. „Jede Woche ändern sich die Regeln für Besucher und die müssen wir alleine umsetzen.“ Manchmal erfahre er von neuen Verordnungen am späten Freitagnachmittag. Am Montag soll dann schon alles klappen.

Wie Langner geht es vielen der 1,4 Millionen Pflegekräfte in Deutschland. Die seit fast einem Jahr andauernde Corona-Krise macht die Situation in Heimen und Kliniken unübersichtlich. Die Angst vor Ansteckung mit dem Virus, Überstunden und Personalmangel erschweren die Arbeit. Was Langner besonders bedauert: die mangelnde Wertschätzung.

„Das Klatschen im Frühjahr hat uns nicht viel gebracht“

Damit meine er nicht etwa nur die Bezahlung. Ihm geht es um gesellschaftliche Anerkennung. „Das Klatschen im Frühjahr hat uns nicht viel gebracht“, so Langner. Seiner Ansicht nach würden Pflegekräfte in der Öffentlichkeit immer öfter verantwortlich für Corona-Ausbrüche in Krankenhäusern und Heimen gemacht. Das führe dazu, dass sich nur noch wenige sich für den Beruf entscheiden. Dabei sei es doch an sich eine schöne Aufgabe „Menschen mehr Lebensqualität zu geben“, betont Langner.

Seine Kollegin Anke Jakobs sieht das ähnlich. Sie leitet die Ausbildung von Pflegekräften an allen acht Vivantes Kliniken in Berlin. Die Arbeit mit verschiedenen Menschen macht ihr bei ihrem Job am meisten Spaß. Diese Arbeit wird jedoch stark von dem akuten Personalnotstand beeinträchtigt.

Wegen Corona-Schnelltests fehlt Zeit für Betreuung

Anke Jakobs leitet die Ausbildung von Pflegekräften an allen acht Vivantes Kliniken in Berlin

Foto: Maurizio Gambarini

Es hat viele Tage gegeben, an denen sie und ihre Kollegen in den Kliniken nicht wussten, wie sie am nächsten Tag den Dienstplan besetzen sollten. Manche Mitarbeiter hatten sich mit Coronna angesteckt. Andere mussten auf ihre Kinder aufpassen, weil die Schulen und Kitas geschlossen hatten. „Corona hat uns die Schwächen im Gesundheitssystem gezeigt“, sagt Jakobs.



Auch bei der Durchführung von Schnelltests macht sich der Personalmangel bemerkbar, sagt Langner: „Dafür brauchen wir viel Zeit. Sie fehlt uns dann an anderer Stelle, zum Beispiel bei der Betreuung von Bewohnern und Patienten.“ Seine Mitarbeiter werden jeden zweiten Tag getestet. Für Patienten gibt es keine Vorschriften, wie häufig sie einen Abstrich machen sollen. Das muss das Pflegepersonal im Einzelfall entscheiden.

Fake News führen bei jungen Pflegekräften zu Impf-Skepsis

Langner und seine Kollegen organisierten auch das Impfen von Bewohnern des Seniorenheims „Malta“ - mit Erfolg: Bis auf zwei Bewohner wurden alle geimpft. Einer von ihnen war krank und durfte nicht, der andere wollte nicht.

Warum auch manche Pflegekräften sich nicht impfen lassen wollen, kann Langner nur vermuten. Viele junge Kollegen informierten sich womöglich in sozialen Medien, in denen oft Fake News kursierten, sagt er: „Auf jeden Fall sollten Mitarbeiter in leitender Position mit gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen. Das könnte schon helfen.“

Corona: Bundesregierugn leistete kaum Impf-Aufklärung

In ihrer Arbeit mit Auszubildenden an den Vivantes Kliniken hat Jakobs festgestellt, dass Jugendliche „emotional“ auf das Thema reagierten, weil es um ihre eigene Gesundheit geht. Sie habe gemeinsam mit anderen Kollegen an Projekten gearbeitet, um Jugendliche aufzuklären. „Wenn wir Ihnen ganz sachlich die Pro- und Kontra-Argumente dargelegt haben, waren die Argumente gegen das Arbeiten auf den Stationen mit Covid-19-Patienten und zum Impfen nicht mehr so stark“ “, sagt Jakobs.

Für das Misstrauen gegenüber dem Corona-Impfstoff trage auch die Politik Verantwortung, sagt Detlef Wagner (CDU), Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. „Wir haben die Nachricht verbreitet, dass der Impfstoff da ist, aber nicht darüber aufgeklärt, wie er eigentlich wirkt“, sagt er. Große Kampagnen haben gefehlt.

„Wir brauchen dringend junge Leute mit guten Abschlüssen"

Auch die Tatsache, dass die Bundesregierung bislang viel zu wenig Impfdosen bereitstellt, habe zu diesem Misstrauen beigetragen. So erreichte Wagner vor Kurzem der Anruf eines Pärchens, das ihn aufgeregt gefragt hat, warum es noch keine Einladung zum Impfen bekommen habe. „Da musste ich ihnen erklären, dass nun erst einmal die Menschen geimpft werden, die über 85 Jahre alt sind“, so Wagner.

Für die Interessen von Pflegekräfte wolle er künftig verstärkt eintreten, so der Stadtrat. So hat er bereits mit Jakobs und Langner Gespräche über ihren Arbeitsalltag geführt. Organisiert wurden die Diskussionen vom Pflegenetzwerk Deutschland, einer Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit. Im Pflegenetzwerk sollen sich Fachkräfte nicht nur gegenseitig austauschen, sondern auch zu Vertretern aus Politik und Öffentlichkeit Kontakte knüpfen.

Jakobs und Langner sind Mitglieder. Dabei wollen sie um Nachwuchs werben und um die gesellschaftliche Anerkennung für ihren Beruf kämpfen. „Wir brauchen dringend junge Leute mit guten Abschlüssen und sozialem Engagement“, sagt Langner. So kann die Pflege den Herausforderungen der Corona-Krise am Besten begegnen. Schließlich ist es ein erfüllender Beruf.