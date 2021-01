Das Seniorenwohnheims an der Lentzeallee.

Pflege Seniorenheim an Lentzeallee könnte weiterbetrieben werden

Im Juli gab die Wilmersdorfer Seniorenstiftung bekannt, dass sie ihr Wohnheim an der Lentzeallee schließt. Die Bewohner wurden aufgefordert, auszuziehen. Viele sind dem Aufruf gefolgt: Von anfangs 84 leben jetzt nur noch zehn Senioren in dem Wohnheim. Nun erklärte Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU), das Heim könnte eventuell doch noch weiterbetrieben werden.



Sozialstadtrat Detlef Wagner (CDU) sagte im Sommer, die Seniorenstiftung müsse den Betrieb des Heims aufgeben. Es könne nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Wirtschaftsprüfer hätten ihm versichert, dass die gesamte Stiftung insolvent gehen würde, wenn das Wohnheim an der Lentzealle weiter offen bliebe, sagte Wagner.

Bewohnern wurden Plätze in zwei anderen Heimen angeboten

Die Insolvenz hätte damit die Existenz der anderen beiden Standorte an der Hohensteinstraße und der Königsallee bedroht. In diesen beiden Wohnheimen wollte Wagner für alle Bewohner der Lentzeallee neue Plätze finden. Dieses Versprechen habe er auch gehalten, falls die Betroffenen nicht in andere Heime umziehen wollten, sagt Wagner heute.

Insgesamt 74 Senioren sind bereits umgezogen. Eigentlich sollte das Haus in den kommenden Wochen leer stehen, damit anschließend Sanierungsarbeiten durchgeführt werden können. Dann sollte ein neuer Träger wieder ein Seniorenheim an der Lentzeallee eröffnen.

Stadtrat verhandelt mit neuem Träger

Momentan sieht es aber danach aus, als könnte alles anders verlaufen: Wagner sagt, er sei mit einem Träger im Gespräch, der das Wohnheim direkt weiterführen könnte. Die restlichen Bewohner könnten dann bleiben. „Ob die Verhandlungen Erfolg haben werden, entscheidet sich in den kommenden Wochen“, sagt er. Bis dahin wolle er den Namen des Verhandlungspartners nicht nennen.

Dass es eine Chance auf weiteren Betrieb gibt, freut Michael Berndt. Die Schwiegermutter seiner Ex-Frau wohnt noch an der Lentzeallee. Sie ist 96 Jahre alt. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt Berndt. Ihn würde es sehr freuen, wenn „diejenigen, die im Heim ausharren, dort auch bleiben könnten.“ Angehörige wie er selbst hätten ein Interesse daran, den Standort zu erhalten - „mit welchem Betreiber auch immer.“