Bezirksamt soll Stelle für sexuelle Identitäten bekommen

Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf soll eine Stelle geschaffen werden, die sich um die Anliegen von Menschen diverser geschlechtlicher und sexueller Orientierung kümmert. Das fordern die Grünen im Bezirk in einem Antrag. Auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) würde eine solche Stelle gerne einrichten – sie wurde aber noch nicht bewilligt.

In einem Beschluss des Rats der Bürgermeister wurde bereits 2019 gefordert, „Ansprechpersonen“ für die LSBTI-Gemeinschaft in jedem Bezirk zu benennen. Dieser Beschluss wiederum gehe auf das Maßnahmenpaket „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt (IGSV)“ des Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne) zurück, wie Naumann betont. Bislang sei jedoch von der Justizverwaltung in diesem Zusammenhang keine Stelle bewilligt worden – weder in Charlottenburg-Wilmersdorf noch in anderen Bezirken.

Stelle für LSBTI-Gemeinschaft könnte erst 2022 bewilligt werden

„Ob der Rat der Bürgermeister im laufenden Haushalt die Forderung danach erfüllt bekommt, bleibt abzuwarten“, sagt Naumann. Er würde es begrüßen, wenn die Justiz- und die Finanzverwaltung sich in diesem Zusammenhang noch 2021 einig werden könnten und die Bezirke eine Zusage bekommen. Sonst bliebe nichts anderes übrig, als die Stelle mit dem nächsten Doppelhaushalt 2022/23 zu beschließen. Das würde aber erst nach Ostern 2022 geschehen.

Bislang kümmert sich die Gleichstellungsbeauftragte Katrin Lück um die Interessen der LSBTI-Gemeinschaft in Charlottenburg-Wilmersdorf. Da sie sich auch um andere Bereiche kümmere, könne sie alleine bislang nur „anlassbezogen“ agieren, sagt Naumann. Wenn eine weitere Person angestellt werden könnte, würde ihr Schwerpunkt zunächst auf dem Kampf gegen Diskriminierung liegen, sagt Naumann. Die Zunahme von „Kriminalität und Übergriffen im öffentlichen Raum“ auf Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung sei „besorgniserregend", so der Bürgermeister.

Grüne fordern mehr Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen

Der Bezirksverordnete Ansgar Gusy, Initiator des aktuellen Antrags der Grünen, fordert, dass das Bezirksamt Mitglieder der LSBTI-Gemeinschaft künftig vermehrt über Angebote informiert - etwa über Altenheime und Bildungseinrichtungen für Menschen „abseits der Heteronormativität." Auch Aufklärungsarbeit solle geleistet werden, unter anderem bei Jugendlichen. „Unter jungen Menschen ist die Akzeptanz der LSBTI-Gemeinschaft nicht so ausgeprägt, wie viele denken“, sagt Gusy.