Pop-up-Radweg an Kantstraße soll bis Frühjahr bleiben

Radfahrer auf dem temporären Radweg an der Kantstraße in Charlottenburg.

Die Senatsverkehrsverwaltung verlängert die Anordnung des Pop-up-Radwegs an der Kantstraße in Charlottenburg um mehrere Monate.

Die Anordnung für den Pop-up-Radweg an der Kantstraße wird bis zum 31. April verlängert. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Der temporäre Radweg soll „in eine dauerhafte Radverkehrsanlage umgewandelt werden“, hieß es in der Begründung.

Ab April wurden in Berlin Pop-up-Radwege mit einer Gesamtlänge von mindestens 21,5 Kilometer geschaffen - nicht nur in der City West, sondern auch in sieben anderen Bezirken. Grund dafür waren der Ausbruch der Corona-Pandemie und die darauffolgenden Abstandsregeln. Die breiten Radwege müssten errichtet werden, damit Fahrradfahrer mehr Platz haben, um Abstand zu halten, sagte Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) im Frühjahr. Zudem sei die Kantstraße eine „der gefährlichsten Straßen für Radfahrer in Berlin.“ Die neue Spur trage zur „Erhöhung der Verkehrssicherheit“ bei."

Urteil über Rechtmäßigkeit der Pop-up-Radwege steht aus

Waren die Pop-up-Radwege anfangs noch als Übergangslösung gedacht, möchte die Senatsverkehrsverwaltung sie nun dauerhaft installieren. Allerdings hatten Richter des Verwaltungsgerichts im September Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwege vorgebracht.

Im Oktober entschied das Oberverwaltungsgericht zugunsten des Berliner Senats und hob die Entscheidung der Vorinstanz auf. Das endgültige Urteil über die Rechtmäßigkeit der Radwege im Hauptverfahren steht noch aus.

Bus- und Lieferverkehr können Kantstraße nicht problemlos passieren

Bereits kurz nach Errichtung der Radspur an der Kantstraße gab es mehrere Probleme: Zunächst war das Abschleppen von Falschparkern nicht möglich und Barken fehlten, um den Radweg zu markieren. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Lieferverkehr hatten zudem Schwierigkeiten, die Straße zu passieren.

Felix Recke, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, äußerte wiederholt Kritik an den Pop-up-Radwegen. Noch immer ist er der Meinung, dass die Radspur an der Kantstraße „unausgereift“ sei. Die temporären Straßenmarkierungen seien „an vielen Stellen kaum mehr zu erkennen.“ Ein umfassender Umbau der Straße, der Bus-, Liefer- und Radverkehr nützen könnte, ist aus seiner Sicht sinnvoller.