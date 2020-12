Kritik an geplantem Radweg durch Wilmersdorfer Straße

Ein Entwurf der Senatsverkehrsverwaltung sieht vor, einen breiten Radweg an der Pestalozzistraße in Charlottenburg zu errichten. Diese geplante Radspur würde die Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße kreuzen – das stößt auf Kritik im Bezirk. Das Bezirksamt plant andere Radrouten. Diese werden nun von der Senatsverkehrsverwaltung geprüft.

Der Radweg ist Teil des ersten Entwurfs der Senatsverkehrsverwaltung zu dem künftigen Radverkehrsnetz in Berlin. Mit diesem Plan möchte die Verwaltung festlegen, auf welchen Strecken der Radverkehr in Zukunft verstärkt geführt werden soll. Radfahrer sollen auf den geplanten Abschnitten teilweise Vorrang vor Autofahrern erhalten. Zugleich sollen diese Wege in den kommenden Jahren umgebaut werden. Die Gesamtlänge des Radverkehrsnetzes soll 2405 Kilometer betragen.

SPD und FDP fordern „keine Radwege durch Fußgängerzonen“

Bereits im November wurde kritisiert, dass die breiten Radwege dem Entwurf zufolge in mehreren Bezirken durch Parks und Fußgängerzonen führen sollen. An der Radroute entlang der Pestalozzistraße üben gleich mehrere Fraktionen in Charlottenburg-Wilmersdorf Kritik. So fordert die SPD das Bezirksamt in einem Antrag auf, „sich dafür einzusetzen, dass keine Radwege durch Fußgängerzonen oder Grünanlagen geführt werden oder diese kreuzen.“ Die FDP bemängelt in einem weiteren Antrag, dass die Wilmersdorfer Straße „mit der Funktion als Einkaufs- und Flaniermeile“ nicht mit der „Radwegeführung“ vereinbar sei.

Dass es sich bei den vorliegenden Plänen zunächst um Entwürfe handle, betont Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Die Routen des Radverkehrsnetzes sollten zwar möglichst nicht durch Fußgängerzonen führen. „Es wurde aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen, auch solche Strecken in Betracht zu ziehen und planerisch zu prüfen“, so Winden. Zurzeit nehme die Senatsverwaltung „Hinweise und Anregungen aus Bezirken“ entgegen und prüfe diese. Auch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf habe Alternativen zu der Radspur an der Pestalozzistraße vorgeschlagen.

Bezirksamt plant Radspur durch Krumme Straße

Das Bezirksamt hat nach eigenen Angaben drei zentrale Nord-Süd-Routen für den Radverkehr erarbeitet. Eine dieser Routen führt zunächst über den Adenauerplatz und die Wilmersdorfer Straße, dort jedoch nur über den Abschnitt, der kein Teil der Fußgängerzone ist. Die Radspur biegt auf Höhe des U-Bahnhofs Wilmersdorfer Straße in die Krumme Straße ab. Danach führt sie entlang der Zille-, Richard-Wagner- und Wintersteinstraße.

Alle vom Bezirksamt geplanten Routen seien mit Verbänden abgestimmt worden, betont eine Mitarbeiterin. Die Senatsverkehrsverwaltung habe jedoch gänzlich andere Radwege in ihrem Entwurf präsentiert. Das Bezirksamt bitte die Senatsverwaltung nun „um eine Zusicherung“, dass es seine Pläne zum Radverkehr weiterverfolgen könne und sie nicht wieder „über den Haufen werfen“ müsse, so die Mitarbeiterin.