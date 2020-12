BVG baut neues Ausbildungszentrum nahe dem Olympiastadion

So soll das BVG-Ausbildungszentrum am Machandelweg aussehen.

An den Wänden der Bahnhöfe fallen sie immer wieder auf, die Plakate, auf denen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) um Auszubildende werben. Wo der Nachwuchs künftig unterrichtet wird, steht nun fest: in einem neuen Ausbildungszentrum, das die BVG ab 2021 am Machandelweg bauen will. Auch das Zentrum, das bislang für die Ausbildung genutzt wird, befindet sich an dieser Straße - in der Nähe des Olympiastadions.