So sah Abschnitt zwischen Schiller- und Bismarckstraße während der zweitägigen Verlängerung der Fußgängerzone im Oktober aus.

Das Bezirksamt will die Fußgängerzone an der Wilmersdorfer Straße 2021 für mindestens sechs Monate probeweise verlängern.

Verkehr Fußgängerzone an der Wilmersdorfer Straße wird verlängert

Berlin. Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) will die Fußgängerzone an der Wilmersdorfer Straße 2021 probeweise verlängern. Er plant eine Testphase von mindestens sechs Monaten – voraussichtlich im Sommer. Dabei sollen verschiedene Verkehrsmodelle für die Straße getestet werden. Schruoffeneggers Entscheidung basiert auf den Ergebnissen eines Gutachtens, das das Bezirksamt in Auftrag gegeben hatte. Dabei wurden Passanten und Gewerbetreibende gefragt, ob sie eine Verlängerung befürworten.