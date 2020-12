Erster Ausflug für Löwentrio im Zoo

Hanna, Elsa und Mateo (von links) bei ihrem ersten Ausflug in Berliner Luft.

Vor drei Wochen sind die Löwen-Drillinge Elsa, Hanna und Mateo aus dem Zoo Leipzig in das umgebaute Raubtierhaus im Berliner Zoo gezogen. Am Montag haben die fast ein Jahr alten Tiere erstmals einen Ausflug auf die Außenanlage gewagt. Erst etwas zögerlich, eroberten die drei Jungtiere schließlich neugierig ihr neues Terrain.

Die historische Löwenanlage von 1936 wurde modernisiert und in eine Savannenlandschaft umgestaltet. Die neu geschaffenen Felshöhlen sind beheizt und bieten den afrikanischen Großkatzen draußen auf der Anlage auch an kälteren Tagen eine Rückzugsmöglichkeit. „Mit den jungen Halbstarken kommt richtig Leben in die Bude und wir können es kaum erwarten, das modernisierte Raubtierhaus auch für unsere Gäste zu öffnen“, sagte Zoodirektor Andreas Knieriem anlässlich des ersten Ausflugs.

Zoo und Tierpark sind weiterhin geöffnet, eine Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Gelände. Das Aquarium und alle Tierhäuser sind als Vorsichtsmaßnahme aktuell geschlossen.