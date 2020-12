Weihnachtsbuden in Berlin eröffnet - das sagen die Betreiber

Thomas Klar hat eine besondere Verbindung zum Breitscheidplatz. „Das hier ist mein Wohnzimmer“, sagt der 53-Jährige über den Platz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg. Der Neuköllner („Schreiben ‘se Britz, das klingt besser“) steht seit 27 Jahren jeden Winter in seiner Bude und verkauft Grünkohl und Glühwein zusammen mit seiner Frau. „Schon mein Vater hat hier gestanden.“ Auch sein Sohn arbeitete hier am Platz in einer Bude, als im Winter 2016 ein Attentäter einen Laster über den Platz fuhr. „Mein Sohn holte gerade mein Auto aus der Tiefgarage und war deshalb nicht in der Bude.“

Thomas Klar (53) und seine Frau verkaufen u.a. Grünkohl.

Foto: Sören Kittel Man kann sagen, die Klars haben schon Schlimmeres erlebt, als diese Pandemie, aber es ist auch nicht zu viel gesagt, wenn man dieses Corona-Jahr als existenzbedrohend für den Familienbetrieb bezeichnet. Vielen Schausteller-Betrieben geht es ähnlich. Doch der Bezirk Charlottenburg-Wilmerstdorf hat nun zugesagt, dass mindestens 25 Stände an der Joachimsthaler Straße, dem Kurfürstendamm, dem Breitscheidplatz und der Wilmersdorfer Straße errichtet werden dürfen. Vom 2. Dezember bis zum 11. Januar dürfen sie Wein, Lebkuchen und Gebratene Mandeln verkaufen. Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema Newsblog für Berlin: Aktuelle Corona-News und Zahlen für Berlin und Brandenburg

Aktuelle Corona-News und Zahlen für Berlin und Brandenburg News im Überblick: Aktuelle deutschlandweite und internationale Corona-News

Aktuelle deutschlandweite und internationale Corona-News Corona-Regeln in Berlin: Was Sie über die Lockdown-Regeln wissen müssen

Was Sie über die Lockdown-Regeln wissen müssen Interaktiver Coronavirus-Monitor: Hier gibt es die meisten Neuinfektionen

Hier gibt es die meisten Neuinfektionen Klinik-Monitor: Hier werden Intensivbetten knapp Sonst sind es 50 Buden – jetzt nur acht Die Stimmung am ersten verkaufsoffenen Tag war noch durchwachsen. Die Stände stehen in einem großen Abstand zueinander und wirken auf dem breiten Platz rings um den Weltkugelbrunnen etwas verloren. Sind hier in einem normalen Winter rund 50 Buden aufgestellt, sind es derzeit gerade einmal acht. Es gibt Glühwein in Rot, Rosé und Weiß, mit Bratapfel-, Kirsch- und Heidelbeer-Geschmack. Noch wissen viele nicht von dem Angebot, dass zumindest etwas Adventsfeeling in die Straße tragen soll. Margitta Wollowski (69) und ihre Schwiegermutter Inge Wollowski (84) waren nur kurz in der Gegend, um Duftkerzen zu kaufen. „Wir verlassen ja unser Haus kaum noch“, sagen die beiden Charlottenburgerinnen, „aber wenn wir schon mal hier sind, gönnen wir uns auch einen Glühwein.“ Sie bleiben nur kurz auf der Höhe des Brunnens stehe und laufen gleich weiter. Verweilen ist schließlich nicht gewünscht – wegen der Corona-Auflagen. Margitta und Inge Wollowski

Foto: Sören Kittel Zu viele Kunden wären schlecht fürs Geschäft Das nehmen die Betreiber der Stände sehr ernst. Christiane Nitzsche hat gegen 11 Uhr ihre Süßigkeiten-Bude eröffnet. „Das ist der erste Umsatz“, sagt sie, „den wir dieses Jahr machen.“ Die Reinickendorferin sei aber froh, dass der Bezirk sein Herz für die Buden geöffnet hat. „Klar, die Touristen fehlen“, sagt sie, „aber ich merke schon, dass einige Dinge eben zu Hause nicht so gut schmecken wie auf der Straße.“ Christiane Nitzsche

Foto: Sören Kittel Noch musste sie niemanden weiterschicken, aber das wird sie machen müssen, wenn sie stehen bleiben. Zu den Maßnahmen und deren Sinn will sich keiner der Schausteller äußern – oder nur diplomatisch: „Das ist wie in der Kindererziehung“, sagt Thomas Klar, „da weißt du auch erst nachher, ob du alles richtig gemacht hast.“ Klar hat schon Corona-Erfahrung vom Herbstmarkt in Steglitz. Da sei ihm aufgefallen, sagt er, dass die Leute mehr Trinkgeld geben. Das fand er schwer in Ordnung von den Kunden. „Aber viel wichtiger ist“, sagt er, „dass sie nicht stehen bleiben oder hier den ganzen Platz zustellen.“ Dann müssten die Stände nämlich wieder schließen. Und das wiederum würde ein größeres Loch in die Kassen reißen.