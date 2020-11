Weihnachtsmarkt in Berlin: Weihnachtsstände in der City West starten ab Mittwoch

Die Weihnachtsmärkte der City West sind abgesagt, eine kleine Alternative gibt es aber: Einzelne Stände mit Weihnachtsschmuck und Angeboten wie Glühwein werden im Bezirk verteilt aufgestellt. Sie sollen laut Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) ab dem 2. Dezember 2020 in Betrieb gehen. Für Besucher gelten dort wie im Rest Berlins striktere Corona-Regeln, die ab Sonntag in Kraft treten.

Laut Medienberichten war zunächst der 31. Dezember 2020 als Startdatum geplant. Dann jedoch würden die Buden erst aufgebaut, sagte Herz. „Ab Mittwoch ist es den Schaustellern freigestellt, ihre Stände zu eröffnen“, so der Stadtrat. Ob sie alle sich dann bereits für eine Öffnung entscheiden, könne er nicht sagen.

Ab Sonntag Maskenpflicht an belebten Straßen und Plätzen

Mindestens 25 Stände sollen an der Joachimsthaler Straße, dem Kurfürstendamm, dem Breitscheidplatz und der Wilmersdorfer Straße errichtet werden. Für die Standorte können sich alle Schausteller anmelden, die eigentlich eine Bude auf einem der abgesagten Weihnachtsmärkte in Charlottenburg-Wilmersdorf öffnen wollten. Welcher Stand wo genau zu finden sein wird, konnte Herz noch nicht sagen. Vermutlich werde aber nicht das gesamte Portfolio eines Weihnachtsmarktes abgedeckt, sagte er. Es gehe vor allem darum, „Weihnachten in der Stadt sichtbar zu machen.“

Ab Sonntag treten in Berlin verschärfte Corona-Regeln in Kraft, die auch für Besucher des Weihnachtsmarktes gelten werden. Der Senat hat die Maskenpflicht noch einmal verschärft, allerdings lässt die Regel Spielraum für Interpretationen. An allen „belebten Straßen und Plätzen“ soll auch im Freien eine Maske getragen werden. Was genau eine belebte Straße ist, lässt die Verordnung allerdings offen.

Weihnachtsstände in Berliner City West bis 10. Januar 2021

Aus Sicht des Senats bedeutet das, überall dort, wo sich mehrere Einzelhandelsgeschäfte nebeneinander befinden, gilt die Maskenpflicht. Dies betrifft auch die Einkaufsstraßen in der City West, an denen die Weihnachtsstände in Betrieb gehen. Deshalb dürfen ihre Kunden nicht in Gruppen vor den Buden stehen. Speisen und Getränke dürfen nur zur Mitnahme angeboten werden. Im Grunde gelten Regeln „wie beim Betrieb von Imbissbuden auch“, sagte Herz.

Zudem gibt es neue Kontaktbeschränkungen, auch für Treffen im Freien. Ab Sonntag dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres werden dabei nicht mitgezählt. Am 22. Dezember wird diese Regelung etwas gelockert. Dann dürfen sich fünf Personen aus mehreren Haushalten treffen. Die Weihnachtsbuden sollen noch bis zum 10. Januar 2021 in der City West stehen.