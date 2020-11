Preußenpark in Wilmersdorf: Bundestag bewilligt drei Millionen Euro

Blick in den Preußenpark in Berlin-Wilmersdorf.

Berlin. Millionen für den Umweltschutz in Charlottenburg-Wilmersdorf: Der Bundestag beschloss am Mittwochnachmittag im Haushaltsausschuss, für die Weiterentwicklung des Preußenparks drei Millionen Euro an Sondermitteln zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt sich um Gelder aus dem „Sonderprogramm von Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ des Bundesinnenministeriums.