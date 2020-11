Falschparker verhindern Aufstellung von Weihnachtsbaum

Eigentlich hätte am Mittwoch der Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz aufgestellt werden sollen. Doch Falschparker machten Ärger.

Berlin. Die Aufstellung des Weihnachtsbaums am Breitscheidplatz verzögert sich. Eigentlich sollte der sechs Tonnen schwere Mammutbaum am Mittwochvormittag aufgerichtet werden. Doch ein Schwerlast-Transporter, der den Baum am frühen Mittwochmorgen von Neuenhagen (Märkisch-Oderland) in die City West bringen sollte, kam nicht durch. Mehrere Falschparker in Neuenhagen hatten verhindert, dass der Baum aufgeladen werden konnte.

Kurzfristig einen neuen Transport des 18 Meter hohen Baumes zu organisieren, sei gar nicht so einfach, sagt Angelika Grüttner, die für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz die Pressearbeit macht. Denn für den Schwertransport ist eine behördliche Genehmigung erforderlich. Zudem werden für den Transport Halteverbotsschilder aufgestellt und Umleitungen ausgewiesen. Sie hoffe, dass noch im Laufe des Mittwochs eine neue Genehmigung ausgestellt wird. Möglicherweise erfolgt dann ein zweiter Anlauf am frühen Donnerstagmorgen. Denn noch vor dem Berufsverkehr soll der Transporter durch Berlin fahren.

Aktuellen Planungen zufolge soll der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 2. Dezember 2020 öffnen - also kurz nach Ablauf des Teil-Lockdowns, der eine Öffnung von Weihnachtsmärkten im November unmöglich gemacht hatte.