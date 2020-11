Neues Warenhaus mit digitalem Konzept öffnet am Kudamm

Berlin. Neue Ideen brauchen auch Händler in der City West, um mit dem absatzstarken Online-Handel Schritt zu halten. Das weiß auch Tatjana Sprick. Sie agiert als „Concept Developer“ für das neue Warenhaus Alhambra Berlin, das Anfang 2021 am Kurfürstendamm 68 eröffnen soll. Analoger und digitaler Verkauf sollen dort keine Gegensätze bilden, eher eine Symbiose. „Uns ist es eigentlich egal, ob man die Waren online oder im Laden kauft“, sagt Sprick.

Aspekte digitaler Vermarktung sollen im Alhambra auf den stationären Verkauf übertragen werden. So sollen Netzwerke zwischen dem Warenhaus, Kunden und anderen Händlern entstehen. Diverse Marken sollen ihre Waren auf Verkaufsflächen präsentieren, die permanent umgestaltet werden. Und eine App für Kunden soll entwickelt werden.

„Alhambra“ hieß das erste Tonkino der Welt am Kudamm

„Alhambra nennen wir das Warenhaus wegen der Geschichte des Gebäudes, in dem es sich befinden wird“, sagt Sprick. 1922 befand sich in den Räumlichkeiten des Kudamms nämlich das erste Tonkino der Welt - das „Alhambra.“ Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile des Hauses durch Bomben zerstört. In den 1970er-Jahren erhielt es zunächst eine Kachelfassade, bevor 2017 die historische Außenfassade wiederhergestellt wurde.

Verkaufsraum des Alhambra am Kurfürstendamm 68.

Foto: Alhambra Berlin / Lea Verstl

Auf insgesamt 1120 Quadratmetern will das Alhambra eine breite Palette von Mode- und Schönheitsprodukten, Kunst, Kleidern und Haushaltsgegenständen anbieten. Der Fokus liege dabei auf „junge Monobrands im Luxusbereich“, wie Sprick erklärt. Auch eine voll verglaste Bar, die Getränke und Snacks anbietet, soll es geben.

App soll Verhalten der Kunden analysieren

Feste Standorte für bestimmte Produkte wird es im Alhambra nicht geben. „Nach einigen Monaten wechseln die Anbieter in den Räumlichkeiten wieder“, sagt Sprick. Dafür bietet der Laden ihnen eine Art Rund-um-Betreuung. Er übernimmt nicht nur die Präsentation der Produkte im Haus, sondern auch die digitale Vermarktung, vor allem auf Social-Media-Kanälen. Ziel sei, den Bekanntheitsgrad neuer Marken zu steigern. „Man möchte es kaum glauben, aber vor allem junge Menschen bleiben Marken treu, die sie kennen“, sagt Sprick. Das Konzept des Warenhauses soll sie animieren, Neues zu entdecken.

Schließlich will das Alhambra auch eine Art eigene Kundenanalyse betreiben - mithilfe einer App. Äußere Merkmale wie Geschlecht und Alter der Kunden sollen bei ihrem Besuch des Warenhauses erkannt werden. Auch ihr Kaufverhalten wird aufgenommen und analysiert. „Dann können wir sehen: Welche Ware wird oft angeschaut, welche nicht und warum? Wir können darauf reagieren und die Art der Präsentation ändern“, sagt Sprick.

Warenhaus will künftig mit KaDeWe zusammenarbeiten

Ob sie nicht Angst habe, dass das Aufnehmen und Analysieren Kunden abschrecke? Sprick schüttelt den Kopf. „Im Digitalen geben wir auch ständig unsere Daten preis“, sagt sie, „und wir wollen die Informationen nutzen, um Kunden besseren Service zu bieten.“ Die Daten werden Sprick zufolge in die App gespeist, um Besucher des Ladens besser zu beraten. Vor allem bei männlichen Zielgruppen sei das von Vorteil. „Männer sind genervt, wenn sie lange suchen müssen. Sie wollen eine schnelle und zielgerichtete Beratung“, sagt sie.

Aber auch Kunden, die auf Entdeckungstour gehen möchten, sollen auf ihre Kosten kommen, sagt Sprick. Deswegen sollen Flächen in dem fünf Meter hohen Verkaufsraum, der auch eine Galerie umfasst, immer wieder umgestaltet werden. Ausklappbare Wände, Verstellbare Kleiderstangen und Würfel, die in der Höhe verstellt werden, gehören zur Innenarchitektur. Dass Flexibilität bei modernen Verkaufskonzepten eine Rolle spielt, weiß Sprick von ihrer Erfahrung als Beraterin, unter anderem für das Bikini Berlin. „2013 habe ich dort mitgeholfen, diese sogenannten Pop-up-Verkaufsflächen zu entwickeln, die ständig wechselnde Produkte präsentieren“, sagt sie.

Künftig soll das Alhambra nicht mit anderen Händlern in der City West konkurrieren, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. „Wenn Marken bei uns gut angenommen werden, möchten wir sie an andere Häuser weitervermitteln, damit sie dort einen festen Platz bekommen“, sagt Sprick. Sie könne sich in diesem Zusammenhang vorstellen, mit dem KaDeWe Kontakt aufzunehmen. Und auch das KaDeWe ist zumindest nicht abgeneigt, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt: „Grundsätzlich sind wir immer offen für neue Ideen und ungewöhnliche Konzepte und können uns, wenn es passt, neue Partnerschaften vorstellen.“