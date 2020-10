Warum Händler mehr Platz für Fußgänger fordern

„Die Wilmersdorfer Straße ist wieder da“, sagt Torsten Dunkelmann, Geschäftsführer der dortigen Karstadt-Filiale. Schwere Zeiten hätten die Händler dort hinter sich: die drohende Schließung seines Hauses, der Karstadt-Filiale in der Wilmersdorfer, Dauerbaustellen und der Umbau der Wilmersdorfer Arcaden hatten die Umgebung unattraktiv für Kunden gemacht. Nun könnte alles gut sein. Aber Dunkelmann ist noch nicht zufrieden. „Die Straße muss sich jetzt weiterentwickeln. Darum setzen wir uns für eine Verlängerung der Fußgängerzone bis zur Bismarckstraße ein“, so Dunkelmann.

„Wir“ – damit meint Dunkelmann Gewerbetreibende, die sich gemeinsam mit ihm zum Händlerverband AG Wilmersdorfer Straße zusammengeschlossen haben, unter ihnen Felix Niecke, Geschäftsführer der Wilmersdorfer Arcaden, und Apotheken-Inhaber Thomas Bong. „Die Leute sollen Lust haben, sich wieder hier, vor unseren Läden, zu treffen“, sagt Niecke, „wir müssen in Zeiten des Online-Handels umdenken und zu einer Begegnungsstätte werden.“ Vor allem „familienfreundlicher“ soll die Wilmersdorfer Straße künftig gestaltet werden, ergänzt Bong.

Parkplätze an Wilmersdorfer Straße sollen verschwinden

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf arbeitet momentan an einem Gutachten, das eine mögliche Verlängerung der Fußgängerzone untersucht. Anfang Oktober wurde dafür die Sperrung des Abschnitts zwischen Schiller- und Bismarckstraße zwei Tage lang getestet. Dabei wurden sowohl Passanten als auch anliegende Gewerbetreibende gefragt, ob sie eine Verlängerung für sinnvoll halten und welche Ideen sie dazu einbringen wollen. Mit Ergebnissen des Gutachtens ist Ende November zu rechnen.

Dass es weiterer Ideen bedarf, um die Wilmersdorfer Straße attraktiver zu machen, glaubt auch die AG Wilmersdorfer Straße. Eine reine Verlängerung der bestehenden Fußgängerzone werde nicht ausreichen, vielmehr sollte auf dem neuen Abschnitt ein „gemütliches Trottoir“ errichtet werden, schlägt Bong vor. Parkplätze und -buchten müssten dafür verschwinden.

Supermarkt fürchtet im Fall einer Sperrung Umsatzeinbußen

Nicht bei allen Gewerbetreibenden an der Wilmersdorfer Straße stößt die Idee einer längeren Fußgängerzone und der Beseitigung der Parkplätze auf Begeisterung. „Wenn das tatsächlich umgesetzt wird, kann ich meinen Laden schließen“, sagt Gülten Erdogan, Inhaberin des Supermarkts Nazar Market an dem Straßenabschnitt, der für eine Verlängerung infrage kommt. Umsatzeinbußen seien bereits während der zweitägigen Testphase Anfang Oktober zu spüren gewesen, so Erdogan. Sie habe drei Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil wesentlich weniger Kunden als sonst üblich in den Laden gekommen seien.

Ihre Kundschaft komme aus ganz Berlin und Teilen Brandenburgs und nutze die Parkplätze hinter dem Supermarkt, die Erdogan angemietet habe. Die Kunden könnten diese bei einer Sperrung der Straße nicht erreichen. Ähnliche Sorgen macht sich Rojhat Erdogan, Geschäftsführer des Nazar Market: „Während der Testphase mussten die Lieferanten vorne an der Bismarckstraße halten. Wir mussten dann alle Produkte selbst von dort in das Lager tragen.“

Die Verlängerung der Fußgängerzone, die nun zur Diskussion steht, ist nicht der erste Versuch, die Straße attraktiver zu machen. Bereits zu Beginn der Nullerjahre bekam sie neue Impulse. 2000 modernisierte Karstadt sein Kaufhaus, ein Jahr darauf verschwanden Verkaufspavillons und Dächer über den Eingängen des U-Bahnhofs. Auch das Schirmständerhaus wurde 2002 denkmalgerecht saniert.

Wilmersdorfer Arcaden eröffnen im November Markthalle im Untergeschoss

In Zukunft müsse deshalb auch über „die Stadtmöblierung, die Infrastruktur und die Digitalisierung der Straße“ nachgedacht werden, sagt Niecke. So könnten zum Beispiel Ladestationen für Handys im Freien installiert oder der Bodenbelag der Straße erneuert werden. Auch mehr Bäume und Spielplätze würden die Einkaufsstraße lebendiger machen. „Und schließlich,“ erklärt Dunkelmann, „liegt die Verantwortung auch bei den Händlern, die sich angesichts der Digitalisierung selbst neu erfinden müssen.“

Niecke arbeitet bereits an dieser neuen Vision von Handel in den Arcaden. Zweistellige Millionensummen wurden in ihren Umbau investiert. „Dabei haben wir ein Marktkonzept im Untergeschoss entwickelt, das meiner Meinung nach einzigartig ist,“ sagt er. Dort sollen ab Mitte November Gastronomiebetriebe, Lebensmittelverkäufer und Kioske öffnen. Ständig sollen die Angebote wechseln, dabei vom Edel-Marzipan bis zur modernen Bierstube reichen. Zudem veranlasse er nun verstärkt Schulungen für die Mitarbeiter in den bestehenden Läden. Die Beratung soll sich dadurch verbessern, sagt Niecke, um die Geschäfte wie auch die Straße davor zu einer „Erlebniswelt“ zu machen.

„Wir an der Wilmersdorfer Straße sind Aushängeschild für den Kiez“

Auch ein anderer Händlerverband der City West zeigt sich in Bezug auf zusätzliche Fußgängerzonen skeptisch. So stellt sich die AG City, eine Interessenvertretung von Gewerbetreibenden rund um den Kurfürstendamm, vehement gegen die in den vergangenen Jahren immer wieder aufkommenden Forderungen nach einer autofreien Tauentzienstraße. Eine reine Sperrung der Straße greife zu kurz, kritisiert Hans-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City. Dabei verweist er auf das Zukunftskonzept „Charta City West 2040“, das komplexere Mobilitätskonzepte für große Einkaufsstraßen vorsieht.

Diese Skepsis der Händler an der Tauentzienstraße könne er durchaus nachvollziehen, sagt Apotheken-Besitzer Bong. Ihre Situation könne man jedoch nicht mit derjenigen an der Wilmersdorfer Straße vergleichen. „Den Tauentzien zu sperren ist eine politische Forderung, die nicht umsetzbar ist. An der Wilmersdorfer wollen wir aber Vorhandenes sinnvoll erweitern“, so Bong. Zudem repräsentiere die Tauentzienstraße die Metropole Berlin und sei ein Höhepunkt für Touristen. „Aber wir hier an der Wilmersdorfer Straße sind Nahversorger und damit das Aushängeschild für den Kiez.“