Debatte um U-Bahnhof Hohenzollernplatz

Am U-Bahnhof Hohenzollernplatz in Wilmersdorf soll die Geschichte des namensgebenden Adelsgeschlechts kritisch beleuchtet werden, fordert der Kulturausschusses im Bezirk. In einem Antrag wird das Bezirksamt gebeten, sich bei „zuständigen Stellen“ dafür einzusetzen, in dem U-Bahnhof eine „Video-Installation“ zu errichten, die über die Hohenzollern informiert.

In den vergangenen Jahren haben die Hohenzollern, Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, vom deutschen Staat Kunstwerke und ein Wohnrecht auf Schlössern zurückgefordert, die ihnen einst gehörten. Bei dem Streit geht es auch um Kunstwerke im Schloss Charlottenburg. Drei Fraktionen stimmten für Installation am Hohenzollernplatz Als Reaktion auf die Forderungen des Adelsgeschlechts brachte die Links-Fraktion bereits im Sommer 2019 einen Antrag in den Kulturausschuss ein. Demnach sollte der Hohenzollernplatz einen anderen Namen bekommen sowie über eine Umbenennung des Hohenzollerndamms diskutiert werden. Im Ausschuss fand sich damals jedoch keine Mehrheit, die den Antrag unterstützte. Bescheidener ist nun die Forderung im aktuellen SPD-Antrag nach einer kritischen Einordnung des Adelsgeschlechts in Form einer Video-Installation. Ihr stimmten die Linken und die Grünen zu. In der Begründung des Antrags heißt es, die „Rolle der Hohenzollern in der deutschen, preußischen und Berliner Geschichte“ werde „zunehmend kritischer gesehen.“ Die Video-Installation sei dafür geeignet, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, dass „die großen Vermögen der Herrschaftshäuser nicht von den Häusern selbst, sondern durch die Bevölkerungen der Herrschaftsgebiete generiert wurden und heute weitest möglich der gesamten Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden müssen.“ Bei Umsetzung müsste sich BVG mit „technischen Fragen“ befassen Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) erklärte auf Anfrage, sie werde das Anliegen des Ausschusses nun gegenüber den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) vorbringen. Petra Nelken, Pressesprecherin der BVG, verweist jedoch darauf, dass die Berliner Verkehrsbetriebe als landeseigenes Unternehmen zu politischer Neutralität verpflichtet sind. Die Umsetzung der Forderungen des Kulturausschusses sei abhängig von politischen Entscheidungen. Falls die Forderungen umgesetzt werden sollten, muss sich die BVG laut Nelken mit „technischen Fragen“ befassen. So muss bedacht werden, dass durch die Video-Installation kein zusätzliches Licht ausgestrahlt werden würde, das U-Bahnfahrer blenden könnte. Auch Lärm müsse dabei vermieden werden, da Sehbehinderte Menschen dadurch im Bahnhof die Orientierung verlieren könnten.