Bezirk ehrt Dieter Puhl mit Bürgermedaille

Seit beinahe drei Jahrzehnten arbeitet Dieter Puhl für die Berliner Stadtmission, hilft Obdachlosen und anderen sozial Schwächeren. Für seine Verdienste wurde dem 63-Jährigen am Montagabend im Rathaus Charlottenburg die Bürgermedaille des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf verliehen. Auch die 80-jährige Heike Thulmann wurde an diesem Abend für ihr Engagement für Senioren in der evangelischen Kirchengemeinde Epiphanien mit einer Bürgermedaille geehrt.

Puhls Wirken verbinde er mit „Vielfalt, Kreativität und Lebensfreude“, sagte Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) bei der Verleihung. Dabei gelinge es Puhl, den „Scheinwerfer dorthin zu lenken, wo es mit der Lebensfreude schwierig ist“. Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft trete Puhl freundlich, aber bestimmt auf die Füße, wenn es um soziale Belange geht.

Dieter Puhl bekommt von Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und der BVV-Vorsteherin Annegret Hansen die Bürgermedaille des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf verliehen. Foto: Joerg Krauthoefer

Dieter Puhl freut sich über die Auszeichnung

„Ich freue mich tierisch, die Medaille zu bekommen“, sagte Puhl. Seit 15 Jahren lebe er „sehr gern“ im Bezirk, habe hier seine Tochter großgezogen. Zudem habe er 1975, nach dem Umzug von einem Dorf bei Kiel nach West-Berlin, seine erste Arbeitsstelle in Wilmersdorf gefunden. Hier begann er seine Karriere als Erzieher, Diakon und Sozialpädagoge. Puhl arbeitete einige Jahre lang mit schwer erziehbaren jungen Menschen im Kinderheim Blissestift.

Anschließend nahm er eine Tätigkeit bei der Arbeiterwohlfahrt Schmargendorf an, begleitete dort Sterbende, übernahm Haushaltsarbeiten und half schwerkranken Menschen. „Ich habe noch lebendige Erinnerungen daran, wie ich zum Beispiel im Krankenhaus Treppen geputzt habe“, sagte Puhl. Vor 28 Jahren begann er dann bei der Stadtmission am Bahnhof Zoo, wurde 2008 ihr Leiter. „Mein Schwerpunkt lag auf der Arbeit mit Obdachlosen“, so Puhl. Inzwischen leitet er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Dabei agiere er als „Strippenzieher für Menschen am Rande der Gesellschaft“.

Auch für die Berliner Morgenpost ist Puhl regelmäßig im Einsatz, schreibt seit eineinhalb Jahren eine Kolumne über soziale Belange. Das Schreiben mache ihn „glücklich“, sagte er, vor allem, weil er dabei „als ein Sprachrohr“ für sozial Schwächere agieren könne. „Und besonders freut mich, dass ich dafür Zuschriften von vielen netten Menschen bekomme“, so Puhl.