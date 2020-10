Petition gegen Kudamm-Raser: Nur 618 Unterschriften

Annegret Hansen (SPD), Bezirksverordnetenvorsteherin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Sandra Robinson und Claudia Korovyak von der Anwohnerinitiative gegen Kudamm-Raser sowie Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) am Montagnachmittag in Hansens Büro im Rathaus Charlottenburg.

Eigentlich sollte die Petition gegen Raser am Kudamm und seinen Seitenstraßen am Montag dem Bezirk übergeben werden. Doch das hat nicht geklappt.

Das Treffen ist nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt haben: Eigentlich wollten Mitglieder einer Anwohnerinitiative ihre Petition mit dem Titel „Gegen Raser am Kudamm und den Seitenstraßen“ am Montagnachmittag an Annegret Hansen (SPD), Bezirksverordnetenvorsteherin von Charlottenburg-Wilmersdorf, übergeben. Auch Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD), die die Forderungen der Anwohner unterstützt, war zu diesem Anlass in Hansens Büro im Rathaus Charlottenburg gekommen. Dann wurden die Unterschriften aber doch nicht überreicht.