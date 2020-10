Streit um Europaschulklassen in Charlottenburg

An der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg würden Plätze in Europaschulklassen gestrichen werden, monieren Eltern (Archivbild).

Plätze in Europaschulklassen an der Friedensburg-Oberschule würden wegfallen, beklagen Eltern. Die Bildungsstadträtin dementiert.

An der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg würden Plätze in Europaschulklassen gestrichen werden, monieren Eltern. Deswegen starteten sie eine Online-Petition zur Rettung der Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB). Adressiert ist diese unter anderem an Heike Schmitt-Schmelz (SPD), Bildungsstadträtin für Charlottenburg-Wilmersdorf. Schmitt-Schmelz dementiert jedoch den Wegfall von SESB-Klassen. Außerdem, sagt sie, sei sie in Mails von Eltern beschimpft und dabei „mit Rechtsextremen und Nazis verglichen“ worden.