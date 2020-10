Debatte um Wissmannstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf

Nicht nur in Neukölln, sondern auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wird die Umbenennung einer Wissmannstraße gefordert.

Nachdem in Neukölln die Umbenennung der Wissmannstraße gefordert wurde, gibt es nun in Charlottenburg-Wilmersdorf ähnliche Überlegungen hinsichtlich einer gleichnamigen Straße im Grunewald. Vorschläge für alternative Namen gibt es allerdings noch nicht. Die Debatte um die Wissmannstraße geht nur schwerfällig voran. Ihren Anfang nahm sie bereits in November 2017, als die Linke-Fraktion in einem Antrag die Umbenennung gefordert hatte.