So soll der neue Wohnkomplex an der Fechnerstraße aussehen.

Neubau So soll der neue Wohnkomplex an der Fechnerstraße aussehen

Berlin. Dem Investor Krieger + Schramm wurden bei seinem Neubauvorhaben an der Ecke Uhlanstraße/Fechnerstraße einige Steine in den Weg gelegt: Zunächst wehrten sich Mieter der Fechnerstraße 7 gegen den Abriss und ihre Verdrängung aus dem alten Gebäude. Dann fielen die Pläne für den Neubau im Bauauschuss Charlottenburg-Wilmersdorf durch. Am Mittwochabend stellte Philipp Mühlberg, Geschäftsführer das Planungsbüro SMC, neue Entwürfe vor. Und sie stießen erneut auf Kritik.