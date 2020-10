Verkehr in der City West: Radfahren statt Parken

Berlin. Shoppen am Tauentzien endet auf den nicht allzu breiten Bürgersteigen meist im Gedränge. Auf der Straße wiederum kommen die vielen Busse der Berliner Verkehrsbetriebe im dichten Verkehr oft kaum durch. Grund genug für Anrainer, sich den Verkehr am Tauentzien und der gesamten westlichen Innenstadt im Rahmen des „WerkStadtForums“ und der Erstellung der Charta City West 2040 neu anzusehen. Herausgekommen ist dabei ein Verkehrskonzept für die gesamte City West.

Dabei handele es sich nicht um einen Masterplan, der kurzfristig umgesetzt werden könne, erklärte Sebastian Seelig vom Planungsbüro Buro Happold, wohl aber um eine „langfristige Vision“. Die beginnt mit einer Bestandsaufnahme – auch mit all dem, was aktuell zwischen ICC und Wittenbergplatz noch nicht gut läuft. „Wir haben viele Wege, die zu Fuß oder mit dem Rad gemacht werden können, das ist sehr gut“, konstatiert Seelig. Zugleich sei die Aufenthaltsqualität der Plätze „nicht befriedigend“. Besonders die Verkehrsbelastung sei derzeit zu hoch. Das Ziel daher: „Wir wollen, dass der Straßenraum den Nutzern zurückgegeben wird.“

Tauentzien wird am Sonnabend zur Fußgängerzone

Den Tauentzien aufzuwerten plant auch der Verein „Stadt für Menschen“. Dort heißt die Parole: Weg mit den Autos aus der Straße. Wie das aussehen kann, will der Verein am kommenden Sonnabend zeigen. Dann wird die Straße von 11 bis 14 Uhr zwischen Marburger und Rankestraße für den Verkehr komplett gesperrt. Vorbild ist die Friedrichstraße in Mitte. Auch dort hatte der Verein vor knapp zwei Jahren die Einkaufstraße bei einer ähnlichen Aktion mit weiteren Mitstreitern erstmals über mehrere Stunden für den Autoverkehr gesperrt und brachte damit den Stein ins Rollen, der Ende August in der sechsmonatigen Sperrung der Friedrichstraße im Rahmen eines Verkehrsversuchs mündete.

Ähnliches wünscht sich „Stadt für Menschen“ auch für den Tauentzien. In der City West ist man da jedoch skeptischer. „Autos werden auch künftig eine Bedeutung haben“, sagte Planer Seelig. Tauentzien und Kudamm könnten auch als Boulevard Verkehr vertragen. Dem schloss sich Charlottenburg-Wilmersdorfs Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) an: „Ich glaube nicht, dass der Kudamm eine autofreie Zone ist.“ Der Boulevard sei nicht die Friedrichstraße. An der Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße sehe man, dass die ganze Anlieferung dort über die Seitenstraßen führe. „Das sind am Kudamm, anders als an der Friedrichstraße, alles Wohnstraßen“, sagte Schruoffeneger. Von „Effekthascherei“ sprach Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City mit Blick auf den Verkehrsversuch in der Friedrichstraße. „Das ist nicht, wie man ernsthaft die Mobilität in die Zukunft bringt.“

Verkehr in der City West soll deutlich reduziert werden

Gleichwohl soll der Verkehr auch in der City West deutlich reduziert werden. Zunächst, indem Fahrspuren auf Tauentzien, Kudamm und auch der Kantstraße dauerhaft wegfallen. Abschnitte von Tauentzien und Kudamm sollen zu verkehrsberuhigten Bereichen werden, die Nebenstraßen „autoarm“. Durch schmalere Straßen, die zudem vor allem Anwohnern und dem öffentlichen Nahverkehr und Radfahrern vorbehalten sein sollen, könnten zudem die einzelnen Zonen mit dem Bikini den Boulevards und dem Breitscheidplatz für Fußgänger besser verbunden werden, als dies heute der Fall ist, erklärte Planer Seelig.

Wegfallen müssten dafür vor allem auch Parkplätze. Zuviele Flächen seien derzeit mit abgestellten Autos belegt, konstatierte Seelig. Der Plan ist daher klar: „Wir wollen die Anzahl der Parkplätze reduzieren.“ Auch Meier sprach davon, Parkplätze von den Straßenrändern zu entfernen. „Das ist dann eine ganz andere Aufenthaltsqualität.“ Dabei gibt es an Tauentzien und Kurfürstendamm eigentlich auch ohne Stellplätze am Straßenrand genug Parkraum. „Die Parkhäuser sind bei weitem nicht voll ausgelastet“, sagte Seelig. Dafür könne man den Platz an den Straßenrändern anders nutzen. Ziel seien Vereinbarungen über bis zu 14 Quartiersgaragen. Stadtrat Schruoffeneger erklärte, Anfang 2021 das Gespräch mit den Betreibern zu suchen. „Bis Ende 2021 kann man bei dem Thema schon was machen.“

Flaneure und Shopper müssen dann auf anderem Wege ins Zentrum der City West gelangen. „Dabei ist das Thema Radverkehr ganz wichtig“, sagte Seelig. Die Wege sollten entsprechend verbessert werden. Von zwei Mobilitäts-Hubs am ICC und am Halensee aus könnten Autofahrer auf den Nahverkehr und Leihräder wechseln – und dann am umgebauten Hardenbergplatz halten. Dort solle Platz für tausende Fahrräder entstehen. Insgesamt, so das Konzept, könnten es in der City West bis zu 30.000 Abstellplätze für Räder werden.