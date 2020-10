Bezirk will „Kiss & Go-Zonen“ an 49 Grundschulen errichten

Berlin. An insgesamt 49 Grundschulen will das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf sogenannte „Kiss & Go“-Zonen errichten. Das teilte Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Damit soll die Verkehrssituation vor den Schulen bei Unterrichtsbeginn und –ende übersichtlicher werden.

Die Grundschule am Rüdesheimer Platz hat es vorgemacht: Dort wurden Mitte August drei dieser Zonen, an denen sich Eltern von ihren Kindern verabschieden können, im Umkreis des Schulgebäudes eingerichtet. Die Kinder laufen dann selbstständig vor die Schule. Das Verkehrschaos am Morgen kann so vermieden werden.

An Grundschulen sollen auch bauliche Maßnahmen vorangetrieben werden

Generell bemüht sich der Bezirk momentan darum, die Schulwege sicherer zu gestalten. Ein Gutachten zur Verkehrssicherheit, das vom Bezirksamt in Auftrag gegeben wurde, zeigt Mängel an jeder der untersuchten Grundschulen.

Schruoffeneger hat deshalb ein Umsetzungskonzept entwickelt, das nicht nur die Einrichtung der „Kiss & Go“-Zonen vorsieht. Es beinhaltet auch „alle Maßnahmen, die mit einer Beschilderung zu lösen sind“, sagt Schruoffeneger, wie etwa die Errichtung von Halteverbotszonen. Zudem sind dort die baulichen Maßnahmen aufgeführt, die auch im Gutachten vorgeschlagen werden. Dabei betont der Stadtrat, dass seine Vorschläge im Verkehrsausschuss des Bezirks diskutiert und weiterentwickelt werden sollen.

Eltern fordern Sperrung vor Nehring-Grundschule

Einigen Eltern an der Nehring-Grundschule gehen die Empfehlungen der Studie jedoch nicht weit genug. „Wir halten eine Sperrung von 30 Metern an der Nehringstraße direkt vor der Schule für sinnvoll“, sagt Elternsprecher Daniel Philipp. Die Schule liege zwar an einer verkehrsberuhigten Zone, die Geschwindigkeitsbegrenzungen würden jedoch nicht beachtet. Eine Sperrung würde diesem Verhalten Einhalt gebieten, so Philipps Überzeugung.

Auch Eltern der Grundschule am Rüdesheimer Platz fordern weitergehende Maßnahmen als diejenigen, die in der Studie aufgeführt sind. Sie monieren, dass die Kreuzung von Südwestkorso und Laubenheimer Straße nicht untersucht wurde, obwohl die Verkehrssituation dort besonders gefährlich sei.

Schruoffeneger zeigt sich bereit, auf zusätzliche Forderungen einzugehen, die nicht Teil des Gutachtens sind. So plane er am Südwestkorso eine Vorstreckung der Gehwege und eine Tempo-30-Zone, wie er sagt. Weitere Vorschläge sollen diskutiert werden, jedoch erst nachdem „unstrittige“ Maßnahmen wie Verkehrsanordnungen durchgeführt wurden, so der Stadtrat.