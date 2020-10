ICC: Suche nach Investor beginnt erst nach Berlin-Wahl 2021

Berlin. Florian Krochmann steht vor dem Haupteingang des Internationalen Congress Centrums (ICC) an der Ecke Kantstraße/Messedamm. Der Platz vor dem imposanten Bau ist verwahrlost: Müll und Kleidungsstücke liegen auf dem Boden. Die Leuchten der Laternen sind teilweise abmontiert, die Bäume kahl. An manchen Ecken riecht es nach Urin. Man müsse auch bedenken, wieviel Mehrkosten in jedem Jahr aufkämen, allein dadurch, dass das Gebäude weiter leer steht, sagt der Geschäftsführer des Planungsbüros IGP Projekt.

Krochmann bewarb sich gemeinsam mit seinem Team für das Interessenbekundungsverfahren, das die Senatswirtschaftsverwaltung 2018 für die Sanierung des ICC ausschrieb. Insgesamt 13 Investoren präsentierten dann im Frühjahr 2019 ihre Vorschläge für das Gebäude. Geschehen ist seitdem nicht viel. Denn nun soll noch ein Konzeptverfahren gestartet werden – und damit die endgültige Suche nach einem Investor und einem Planungsbüro. Und die Senatsverwaltung will diese Suche erst nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Ende 2021 beginnen, wie sie auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte.

ICC: Senatswirtschaftsverwaltung verrät keinen Zeitplan für Investorensuche

„Die Rahmenbedingungen und Prämissen“ für ein Konzeptverfahren seien zwischen der Senatswirtschaftsverwaltung und anderen beteiligten Akteuren wie der Finanzverwaltung und dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf „vorbereitet“ worden, so Pressesprecherin Svenja Fritz. Starten solle es jedoch erst „in der 19. Legislaturperiode“, also nach der Wahl. Dies entspreche der „Zeitplanung des Senats“, betont Fritz. Wie genau diese Zeitplanung jedoch aussieht, verrät sie nicht. Eigentlich war die Sanierung des Internationalen Congress Centrums (ICC) eines der Ziele, das die rot-rot-grüne Regierung in Berlin in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hatte.

Das Kongressgebäude, das mit seiner futuristischen Aluminium-Fassade an ein Raumschiff erinnert, wurde vor sechs Jahren außer Dienst gestellt. Eröffnet wurde der 320 Meter lange, 80 Meter breite und 40 Meter hohe Bau 1979 nach Plänen des Berliner Architektenehepaares Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte. In seinem Inneren ist Platz für bis zu 20.000 Kongress- und Veranstaltungsteilnehmer. Da jedoch große Teile seiner Fläche nicht für Veranstaltungen nutzbar sind, galt es als unwirtschaftlich und wurde 2014 geschlossen.

Hotelturm könnte ICC wieder wirtschaftlich machen

Um das ICC wieder für Kongresse nutzbar zu machen, startete die Senatswirtschaftsverwaltung zunächst ein Interessenbekundungsverfahren. Dabei sollte die „Marktgängigkeit des ICC“ geprüft werden, so Sprecherin Fritz. Unter den Vorschlägen damals fanden sich auch reichlich skurrile Ideen, wie etwa ein vollautomatisches Gewächshaus mit Platz für 13 Millionen Nutzpflanzen und 8000 Kongressbesucher.

So sieht der Entwurf von IGP für das ICC aus.

Foto: Lea Verstl

Der Entwurf von IGP war damals etwas bodenständiger. „Unsere Idee für die Sanierung war, am Ursprungsgedanken der Architektur festzuhalten und sie weiterzuentwickeln“, sagt Geschäftsführer Krochmann. Da das Kongressgebäude seit September 2019 unter Denkmalschutz steht, sehen die IGP-Pläne vor, den Grundriss des Gebäudes beizubehalten. Saniert werden soll demnach die Außenfassade des Gebäudes, die Technik und die Wärmedämmung soll auf Stand gebracht werden. Auf dem Parkhaus will das Planungsbüro einen Hotelturm errichten. Die Erlöse des Hotels könnten dazu beitragen, das ICC „wieder wirtschaftlich zu machen“, betont Krochmann.

Berlin 200 Millionen Euro für Schadstoffsanierung bereit

Er und seine Kollegen haben jahrelang an den Plänen gearbeitet, sagt er. Ob sich die Arbeit gelohnt hat, wissen sie noch nicht. Denn die IGP muss sich nun erneut auf das Konzeptverfahren bewerben. Einen Vorteil von der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren haben Krochmann und die anderen 12 damaligen Bewerber dabei nicht. Das neue Verfahren ist laut Senatswirtschaftsverwaltung wieder offen für alle Interessenten. „Jetzt geht es also wieder von vorne los“, sagt Krochmann. Er schüttelt den Kopf.

Momentan arbeitet die Senatswirtschaftsverwaltung an der konkreten „Ausgestaltung des Konzeptverfahrens“, wie aus einer Antwort auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Stefan Evers hervorgeht. Zudem soll eine „Machbarkeitsstudie zur Schadstoffsanierung“ erarbeitet werden. Im ICC müssen Schadstoffe wie Asbest abgetragen werden, bevor die Sanierung beginnen kann. „Die Schadstoffsanierung und das Konzeptverfahren sind aufeinander abzustimmen und im Zeitablauf miteinander zu verzahnen“, heißt es in der Anfrage.

Für die Beseitigung von Gefahrenstoffen stellt Berlin 200 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gesamtkosten für den Umbau schätzte das Land 2019 auf mindestens 500 Millionen Euro. Krochmann und seine Kollegen kalkulieren für die Umsetzung ihrer Pläne rund das Doppelte. Investoren gibt es laut Krochmanns Angaben bereits. Dass Krochmann sich mindestens bis zum nächsten Jahr geduldet muss, um sich auf das Konzeptverfahren bewerben zu können, ist keine gute Nachricht. Das bedeute für ihn „Stillstand“, wie er sagt.