Markante Landmarke: Das Sofitel am Kurfürstendamm.

Das Insolvenzverfahren im Fall des Sofitel hat begonnen. Ein neuer Betreiber soll das Fünf-Sterne-Haus in der City West fortführen.

Hotelpleite Sofitel am Kudamm: Insolvenzverfahren eröffnet

Berlin. Bereits im Sommer wurde bekannt, dass die Betreibergesellschaft des Sofitel am Kurfürstendamm zahlungsunfähig ist. Am Donnerstag hat das Amtsgericht Charlottenburg nun das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Betreibergesellschaft HAB-Betriebs GmbH eröffnet. Das teilte die Kanzlei BBL Brockdorf & Partner des Anwalts Christian Graf Brockdorff am Freitag mit, der als Insolvenzverwalter benannt wurde. Die HAB-Betriebs GmbH hatte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits im Juni beantragt.