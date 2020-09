FDP stellt Verkehrsmodell für Kantstraße vor

So soll die Kantstraße auf Höhe des Savignyplatzes nach dem Willen der FDP aussehen.

Lieferzonen und Busspuren statt Pop-up-Radwege - das fordert die FDP an der Kantstraße. Sie hat ein Verkehrsmodell entwickelt.

Staus, fehlende Busspuren und Zonen für den Lieferverkehr: Der Pop-up-Radweg an der Kantstraße bringe Probleme mit sich, so die Überzeugung der FDP. Deswegen hat sie ein eigenes Verkehrsmodell für die Straße entwickelt. Fußgänger, Rad- und Autofahrer, Busse sowie der Lieferverkehr sollen in diesem Modell gleichberechtigt ihren Platz finden.