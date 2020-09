Charlottenburg-Wilmersdorf duldet Heizpilze für Gastronomie

Wirte in Charlottenburg-Wilmersdorf dürfen bis zum 31. März 2021 Heizpilze aufstellen.

Berlin. Charlottenburg-Wilmersdorf duldet als erster Bezirk Berlins das Aufstellen von Heizpilzen an Außenbereichen von Gastronomiebetrieben. Das geht aus einem Schreiben von Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) hervor, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Zuvor hatte sich die FDP-Fraktion auf Landes- und Bezirksebene dafür eingesetzt, dass Berliner Gastwirte in Herbst- und Wintermonaten an ihren Terrassen Heizstrahler installieren dürfen.