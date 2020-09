Bauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße dauern bis 2025

Bei den Bauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße ist zunächst kein Ende in Sicht.

Wer auf dem Weg zur Arbeit oder zu Terminen am U-Bahnhof Spichernstraße zwischen U9 und U3 wechseln muss, seufzt oft schon beim Gedanken daran. Mehrere hundert Meter sind beim Umstieg auf der Bundesallee zurückzulegen. Grund dafür: Die langwierigen Bauarbeiten an den Aufzügen des Bahnhofs. Am 30. September sollen die Aufzüge laut der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Betrieb gehen. Der Übergang wird dann wieder frei sein. Doch weitere Bauarbeiten stehen an.