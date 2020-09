Richard-Wagner-Straße wegen Dreharbeiten gesperrt

Berlin. Vollsperrung wegen Dreharbeiten: Zwischen dem Richard-Wagner-Platz und der Bismarckstraße wird die Richard-Wagner-Straße in den kommenden Tagen komplett gesperrt. Von 7 Uhr am Donnerstag bis 5 Uhr am Sonnabend ist die Straße nicht für Autos passierbar. Auch parken dürfen darf dann niemand mehr auf dem Streckenabschnitt. Grund dafür ist der Dreh für den dritten Teil der Trilogie „Ku’damm 56“, die im ZDF ausgestrahlt wird.

Für die Dreharbeiten verwandelt sich die Richard-Wagner-Straße nun schon zum dritten Mal in den Kurfürstendamm. Gleichzeitig werden Passanten und Anwohner knapp 60 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. „Ku’damm 56“ spielt nämlich in den 1950er-Jahren.

Der Dreiteiler erzählt die Geschichte von jungen Frauen und ihrem Aufbegehren gegen das damals biedere Frauenbild, heißt es bei der Filmproduktionsfirma UFA Fiction mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Mitarbeiter eines Filmteams arbeiten bereits daran, die Straße mithilfe an entsprechender Requisiten in den Ku’damm der 1950er-Jahre zu verwandeln. (lv)