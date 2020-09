Tauentzienstraße wird während Aktionstag autofrei

Am 10. Oktober wird die Tauentzienstraße während eines Aktionstages für Autos gesperrt.

Am 10. Oktober wird die Tauentzienstraße während eines Aktionstages für Autos gesperrt. Das stößt auf Kritik.

Eine Tauentzienstraße ohne Autoverkehr – für die Initiative Bündnis Stadt für Menschen ist das die ideale Zukunftsvision. Sowohl Kunden als auch Geschäfte würden davon profitieren, so die Überzeugung der Aktivisten. Deswegen veranstalten sie am 10. Oktober einen Aktionstag, an dem die Straße gesperrt wird.