Wegen der Corona-Krise wird der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ausgedehnt.

Teile der Tauentzienstraße sollen für den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche abgesperrt werden.

Advent Weihnachtsmarkt an Gedächtniskirche wird trotz Corona größer

Trotz der Corona-Pandemie soll der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche stattfinden. Das Bezirksamt will seine Fläche soll sogar ausdehnen - Besucher sollen so mehr Abstand zueinander halten können.