Antikmarkt an Villa Oppenheim findet trotz Corona statt

Der Antik- und Kunstmarkt an der Villa Oppenheim findet im September trotz der Corona-Pandemie in Berlin statt. Das wird geboten.

Ein Grund zur Freude für Liebhaber von Antiquitäten in der City West: Der Antik- und Kunstmarkt an der Villa Oppenheim am 19. und 20. September findet trotz der Corona-Krise statt. Die Stände werden jedoch aufgrund der Pandemie etwas anders platziert als in den letzten Jahren. „Es wird nur eine statt wie zuvor zwei Reihen von Ständen geben. Und sie werden in großem Abstand zueinander stehen“, sagt Veranstalter Wolfgang Hanisch.