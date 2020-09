Gedächtniskirche feiert 125. Geburtstag - Das ist das Festprogramm

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wird am 1. September 125 Jahre alt.

Die Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz wurde am 1. September 1895 eingeweiht – zum Jubiläum gibt es ein großes Festprogramm.

Jubiläum 125 Jahre – So feiert die Gedächtniskirche Geburtstag

Berlin. Auch wenn während der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten: Das 125. Jubiläum der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wollte man nicht ausfallen lassen, sagt Pfarrer Martin Germer, im Gegenteil. „Wir versuchen, möglichst viel anzubieten.“ Zwar muss auf ein großes Konzert anlässlich der Einweihung der Kirche am 1. September 1895 verzichtet werden, dafür umfasst das Festprogramm aber diverse andere Veranstaltungen, wie Andachten, Führungen, Vorträge, besondere Licht- und Foto-Visualisierungen sowie den großen Festgottesdienst, der am 6. September stattfindet und auch in einem Livestream übertragen wird.