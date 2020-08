Ministertreffen in der City West: Polizei riegelt Straßen ab

Wegen eines Treffens der EU-Außenminister am Donnerstag in der Budapester Straße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Stau und Verkehrsbehinderungen in der City West: Das steht Verkehrsteilnehmern am Donnerstag bevor. Dann findet in der Budapester Straße ein Treffen der EU-Außenminister statt, wie die Polizei Berlin mitteilt. In der Budapester Straße und in der unmittelbaren Umgebung gebe es daher polizeiliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen, die die Straßennutzung einschränken.

So wird ab 17 Uhr bis etwa 22 Uhr die Budapester Straße zwischen Nürnberger Straße und Kantstraße, die Hardenbergstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Kantstraße sowie die Kantstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Budapester Straße in beiden Richtungen für den Individualverkehr gesperrt.

Die Einfahrt in die Tiefgarage des Bikini Berlin, Budapester Straße 38, ist nicht mehr möglich. Die Zufahrt zu den im Sicherheitsbereich liegenden Einfahrten des Hotel Palace, des Hotel Waldorf Astoria und des Hotel Motel One Berlin-Upper West ist über die südliche Richtungsfahrbahn möglich. Jedoch kommt es zu polizeilichen Kontrollmaßnahmen.

Die Polizei behält sich punktuell weitere Einschränkungen sowie vorübergehenden Straßensperrungen vor.