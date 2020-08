Wieder gab es Corona-Fälle an Schulen in Charlottenburg-Wilmersdorf. In der einen werden viele Schüler getestet, in der anderen nicht.

Pandemie Corona-Fälle an zwei weiteren Schulen in Charlottenburg

Berlin. In Charlottenburg gab es erneut Corona-Fälle an Schulen. Jeweils ein Schüler an der Peter-Ustinov-Schule und der Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose sind infiziert, wie Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU) mitteilte. An der Ernst-Adolf-Eschke-Schule werde „großflächig getestet“, sagte Wagner, an der Peter-Ustinov-Schule hingegen nicht.