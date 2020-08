Berlins polnische Befreier bekommen ein Denkmal

Am 2. Mai 1945 hissten polnische Soldaten in Berlin auf der Siegessäule ihre Flagge.

Polnische Truppen haben 1945 für die Befreiung Berlins vom NS-Regime gekämpft. Nun bekommen sie ihr erstes Denkmal in Charlottenburg.

Sie bauten Brücken, sprengten Minen und schützten russische Panzer – polnische Soldaten haben im Frühjahr 1945 an vorderster Front für die Befreiung Berlins von den Nationalsozialisten gekämpft. Von Charlottenburg aus sind sie gemeinsam mit der Roten Armee bis zur Siegessäule und schließlich zum Reichstag vorgedrungen. Dort hissten sie die polnische Flagge. Am 1. September wird erstmals ein Berliner Denkmal zu Ehren der polnischen Befreier an der Ecke Straße des 17. Juni und Ernst-Reuter-Platz aufgestellt.