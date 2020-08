„Kiss & Go-Zonen“ für mehr Verkehrssicherheit

Die Grundschule am Rüdesheimer Platz testet ein Modell zur Verkehrsberuhigung beim Schulbeginn am Morgen.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf testet gemeinsam mit Schulleitung und Eltern der Grundschule am Rüdesheimer Platz seit Montagmorgen drei „Kiss & Go-Zonen“. Bislang ist der Verkehr vor Unterrichtsbeginn wegen der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, unübersichtlich. In drei Straßen rund um die Schule wurden nun Bereiche eingerichtet, in denen sich die Eltern verabschieden können. Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in diesen Zonen würde in den kommenden Wochen beobachtet und ausgewertet, teilte Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) mit. Dennoch würden die Zonen rund um die Schule „dann aber erst einmal bleiben“, so der Stadtrat.