Naumann hört als Bürgermeister in der City West auf

In Charlottenburg-Wilmersdorf wird es ab dem kommenden Jahr eine neue Führung des Bezirksamtes geben: Reinhard Naumann hört auf.

Berlin. In Charlottenburg-Wilmersdorf wird es ab dem kommenden Jahr eine neue Führung des Bezirksamtes geben. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) wird zu den Wahlen 2021 nicht mehr auf der Liste für die Bezirksverordnetenversammlung antreten, sondern sich um ein Mandat für das Abgeordnetenhaus bewerben. Das teilte der stellvertretende Kreisvorsitzende Kian Niroomand am Freitag mit.

„Gerne würde ich meine kommunalpolitische Erfahrung künftig in die Landespolitik einbringen und die Abgeordnetenhausfraktion verstärken mit dem Ziel, dass die SPD erneut stärkste Kraft wird und Franziska Giffey auf Michael Müller als Regierende Bürgermeisterin folgt. Ihm sage ich meine volle Unterstützung für seine Kandidatur für den Bundestag in Charlottenburg-Wilmersdorf zu“, wird Naumann in einer Mitteilung des geschäftsführenden Kreisvorstandes zitiert.

Naumann war bald 20 Jahre im Bezirksamt tätig. Als mögliche Nachfolgerin als Bürgermeister-Kandidatin hat die SPD dem Vernehmen nach Jugendstadträtin Heike Schmitt-Schmelz vorgesehen.