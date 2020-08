An über der Hälfte der Schulen und Kitas im Bezirk gab es in den vergangenen Jahren keine Brandschutzschauen (Symbolbild).

Charlottenburg-Wilmersdorf Brandschutz an fast 200 Kitas und Schulen nicht geprüft

In der Hälfte aller Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gab es seit mehreren Jahren keine Brandschutzkontrollen mehr. Auch in 63 Prozent der Kitas ist eine solche Überprüfung mehr als überfällig. Das geht aus einer Vorlage von Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) hervor, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert wurde.