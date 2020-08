Lions Club spendet 250 Atemschutzmasken für Erstklässler

An der Mierendorff-Grundschule werden am Sonnabend Masken verteilt.

Berlin. Kurz nach dem Start ins neue Schuljahr wurden an zwei Gymnasien in Charlottenburg-Wilmersdorf bereits erste Corona-Fälle gemeldet. Der Schutz weiterer Kinder vor einer Ansteckung ist wichtig. Deswegen spendet der Lions-Club Berlin Sophie-Charlotte zur Einschulungsfeier an der Mierendorff-Grundschule in Charlottenburg am Sonnabend 250 Mund-Nasen-Masken für Erstklässler.