„Happy Go Lucky“-Fassade könnte trotz Urteil bleiben

Bunt bemalt ist die Fassade des „Happy Go Lucky“-Hostels am Stuttgarter Platz.

Berlin. In grellbunten Farben erstrahlt die Fassade des „Happy Go Lucky“-Hostels am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Noch immer. Dabei urteilte ein Richter Ende Juni nach einem Ortstermin, dass die farbenfrohen Bilder von der Mauer entfernt werden müssen. Er verwies darauf, dass es sich bei ihnen zwar um ein Kunstwerk handle, dieses aber den Anblick des denkmalgeschützten Nebengebäudes am Stuttgarter Platz/Ecke Windscheidstraße verunstalte. Trotz des Urteils bietet Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) eine Duldung der farbenfrohen Fassade an – stellt aber Bedingungen.