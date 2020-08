Bei der Einweihung Kippen-Box am Leon-Jessel-Platz waren Vertreter der Stadtteilinitiative „Miteinander im Kiez e.V.“ und die gemeinnützige Organisation „wirBERLIN“ sowie Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne, 2. v. re.) anwesend.

Am Freitag ist am Leon-Jessel-Platz ein Zigarettenmülleimer eingeweiht worden. Das Bezirksamt finanzierte die Aktion.

Charlottenburg-Wilmersdorf „Kippen-Box“ für mehr Sauberkeit am Leon-Jessel-Platz

Berlin. In Mitte, Schöneberg und Spandau stehen sie schon, die Zigarettenmülleimer. Am Freitag wurde auch in Charlottenburg-Wilmersdorf der erste sogenannte „Ballot Bin“ eingeweiht. Der gelbe Kasten wurde m Leon-Jessel-Platz aufgestellt. Er soll Raucher dazu animieren, ihre Kippen nicht auf die Straße zu werfen.