Es gibt nun einen Durstlöscher für Passanten am Mierendorffplatz. Am Dienstag ging ein Trinkbrunnen in Betrieb.

Berlin. Wer am Mierendorffplatz Durst bekommt, kann ihn nun ganz einfach stillen: Am Dienstag ging der erste Trinkbrunnen dort in Betrieb. Jens Feddern, Leiter der Wasserversorgung der Berliner Wasserbetriebe, und der SPD-Abgeordnete Christian Hochgrebe weihten den Brunnen am Nachmittag ein.